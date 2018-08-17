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Гриценко сказав, звідки візьме 2,5 млн грн на вибори президента-2019

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Заставну суму для участі в президентських виборах - 2,5 мільйони гривень - лідеру партії "Громадянська позиція" Анатолію Гриценку нададуть його однопартійці.

Про це політик розповів в ефірі телеканалу DumskayaTV.

Відповідаючи на запитання, чи є у нього необхідна сума, політик зізнався: "Я особисто ні, але наші партійці вносили минулого разу і зараз внесуть. У нас є підприємці, які відкрито задекларують.

"Все буде абсолютно прозоро", - запевнив Гриценко.

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Він також відповів на репліку про те, що така велика сума застави фактично є перешкодою для громадян, які мають мотивацію балотуватися на пост президента, але не мають необхідних коштів. За словами Гриценка, він ставиться до такої норми "загалом негативно".

У той же час політик переконаний в тому, що "хоча б якийсь, очевидно, менший бар'єр треба поставити". Зокрема, для того щоб "отсечь городских сумасшедших" і зробити захист від "триметрового бюлетеня".

Як писав OBOZREVATEL, серед фаворитів президентських перегонів найнижчий антирейтинг станом на початок серпня 2018 року зафіксовано у лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента України 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибори президента України 2019
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
"бабло побеждает зло", бабло, а не принципы, идеалы и идейность, удивительно, но где-то я уже такое слышал, сильно что-то и кого-то напоминает
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