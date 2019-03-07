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Гриценко сказав, як зупинити війну на Донбасі

8.3тЧитати матеріал російською

Для відновлення миру на окупованому Донбасі Україні в першу чергу необхідно відновити контроль над державним кордоном.

Про це кандидат у президенти Анатолій Гриценко заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу", наголосивши на необхідності зміни влади в країні після виборів.

"У мене є план. Але цей план не реалізують мародери. Перше - перекрити кордон. Тоді можна вводити миротворців... Але я, можливо, пішов би на компроміс, оскільки ми не зможемо тиснути першими: щоб перекривали кордон [європейські держави] без участі України", - сказав Гриценко.

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"Треба розформувати ті всі фейкові парламенти, уряди. Повністю роззброїти. Відновити громадський порядок. Ще там великі екологічні проблеми, їх треба окремо вирішувати. Площі мінних полів, це ще п'ять інтенсивних років роботи. Це тривалий процес", - сказав він.

За словами Гриценка, "ця влада буде списувати все на Путіна", проте "поки будуть правити мародери, Україна не буде сильною".

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

grytsenko.com.ua

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Мезенцев Александр
Мезенцев Александр
і оця людина намагається стати президентом України? він збирається перекривать кордони? там де зосереджено близько 100 тисяч озброєних до зубів росіян з новітньою технікою,літаками,гелікоптерами? що в цього "кандидата в доктора" в голові?
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
"Первое - перекрыть границу"____ДА ОН ГЕНИЙ!!!!!! )))
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2
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Легкий Анатолий
Легкий Анатолий
Коню понятно, если есть грустная лошадь, значит,есть ЛОШАРА
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