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Гриценко сказав, хто ще може зняти кандидатуру на його користь

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Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко підтвердив, що веде переговори з іншими кандидатами у президенти, а також політичними партіями і громадськими організаціями щодо об'єднання зусиль на майбутніх виборах глави держави.

За його словами, представники громадянського суспільства закликали його вести переговори з кандидатами у президенти Ігорем Смешком, Русланом Кошулинським, Дмитром Добродомовим, Романом Безсмертним, Віктором Кривенком та іншими. Про це Гриценко розповів у ефірі телеканалу ICTV 4 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба Анатолія Гриценка

"Я не можу з етичних міркувань, поки ми не погодили, говорити про результат. Але зі згаданими та іншими людьми, представниками громадянського сектора ми проводимо ці консультації. І я впевнений, що об'єднаються всі, для кого насправді Україна є вищою за особисті амбіції або якийсь особистий інтерес", — заявив політик.

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Він наголосив, що вважає перерахованих кандидатів абсолютно проукраїнськими, і сподівається, що вони також вважають неприпустимою фальсифікацію виборів.

Гриценко висловив надію, що "своє слово ще скаже" музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук.

Говорячи про партію "Сила людей", яка відкликала кандидатуру Дмитра Гнапа, але не підтримала жодного з кандидатів, Гриценко повідомив, що до переговорного процесу долучилися представники її регіональних осередків.

Лідер "Громадянської позиції" нагадав, що кандидати, які подадуть заяву до ЦВК про відмову балотуватися до 7 березня, будуть виключені з бюлетеня. Якщо ж хтось ухвалить це рішення пізніше, проти його прізвища у бюлетені члени виборчої комісії мають поставити штамп "вибув".

Як писав OBOZREVATEL:

  • 28 лютого лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка помітили з мером Львова Андрієм Садовим в одному з ресторанів Києва.

  • Анатолій Гриценко повідомив, що на зустрічі обговорювалося висування на вибори єдиного кандидата від демократичних сил.

  • 1 березня Садовий зняв свою кандидатуру на посаду президента на користь лідера партії "Громадянська позиція", екс-міністра оборони Анатолія Гриценка.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Толя ты как чесный претендент должен сказать где бабки от продажи военного имущества в твою каденцию.
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Корнійчук Віктор
Корнійчук Віктор
До Гриценка. Включіть в переговорну групу Коломойського, адже у випадку зняття свого Зелі на вашу користь, він не тільки досягне своєї мети, але і зекономить значні кошти. Бажаю успіху!
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
гриценко должен снять свою кандидатуру и это будет на пользу Украине.
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Venko Alla
Venko Alla
Sirko Bogdan, полностью с вами согласна!!!
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
Sirko Bogdan, а хто на користь? ЗеРо?
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