Гриценко розповів про свої перші три пріоритети на посаді президента

Справедливий суд, енергетична реформа та реформа силового блоку – такі перші три ключові задачі на посаді президента визначив Анатолій Гриценко.

Про це він заявив у програмі "Свобода слова". "Якщо визначити ключові пріоритети, то перший та ключовий – це справедливий суд, який захищає кожну людину, її права, свободу та власність. Ключове слово "кожну". Я хочу, щоб Україна була для нас усіх, незалежно від мови, якою говоримо, віросповідання, політичних вподобань", – підкреслив Гриценко.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Другий пріоритет, наголосив кандидат у президенти, – енергетика, енергозбереження, енергоефективність, щоб Україна не залежала від зовнішніх поставок газу, де у першу чергу мова про російський газ.

"У нас достатньо своїх ресурсів. У 2011 році я виклав базові підходи, як зробити так, щоб ми спирались на власні ресурси. Не закуповували дорогий російський газ, щоб не було зовнішньої залежності. Щоб впроваджували енергоефективність, і на товари, які виробляємо, витрачалось в три-чотири рази менше енергії. Це був би європейський рівень, вихід на інші ринки", – вважає Гриценко.

Третім пріоритетом кандидат назвав силовий блок. За словами Гриценка, зараз ключова проблема в тому, що більшість силових структур зорієнтована на захист влади від свого народу.

"На момент початку російської агресії у нас в усіх силових структурах було 715 тисяч людей. Зайшло 200 "зелених чоловічків" і виявилось, що немає кому захищати. Пішли хвилі мобілізації. Я їх переорієнтую, щоб силові структури захищали країну від зовнішнього ворога, а не президента та офіси олігархів", – сказав Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко заявив, що президент Росії Володимир Путін відповість за окупацію Криму.

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