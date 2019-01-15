Гриценко розповів, про що його допитували в СБУ

Сьогодні, 15 січня, Служба безпеки України допитала кандидата в президенти, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

Політик в Facebook розповів, що його питали про роботу екс-глави СБУ Валентина Наливайченка, який також балотується в президенти.

"Допит в СБУ завершено. Слідчого цікавили дії/бездіяльність в період здачі Криму глави СБУ, який (за дивним збігом обставин, або навпаки - щоб уникнути відповідальності) зараз пішов в президенти", – повідомив Гриценко.

За його словами, слідчий СБУ отримав від нього вичерпні свідчення.

"Як і слідчий ГПУ з того ж питання - три роки тому", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко представив свою президентську програму на вибори.

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