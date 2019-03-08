Гриценко розповів про підготовку маніпуляції з військовою технікою

18 березня ЗСУ передадуть військову техніку з перебитими бортовими номерами, яку вже піарили раніше.

Про це заявив кандидат в президенти Анатолій Гриценко в ефірі ток-шоу "Право на владу", пославшись на повідомлення від одного з офіцерів ЗСУ

"18 березня планується піар-акція Порошенко з передачі нібито відновленої техніки у війська. Насправді, перебиваються бортові номери на вже пропіареній раніше техніці", - прочитав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціологи впевнені, що Гриценко стає лідером в першому турі президентських виборів.

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