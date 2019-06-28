Гриценко розповів, коли День Конституції стане народним святом

Коли влада навчиться виконувати закони Конституції України, і народ те побачить, тоді День Конституції стане святом народним.

Про це заявив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко на своїй сторінці у Facebook.

"День Конституції зараз – це державне свято. Держава, тобто влада, кожна без винятку влада – намагається Конституцію змінити. Замість того, щоб її виконувати. Коли влада навчиться виконувати, і народ те побачить, тоді День Конституції стане святом народним. І тоді, сподіваюся, народ уважно читатиме цю книжечку під назвою Конституція України. І тоді соціологи вже не повідомлятимуть, що 47% наших громадян Конституції не читали і водночас 67% – хочуть її змінити", – написав політик.

Анатолій Гриценко привітав українців: "З державним святом Вас, в очікуванні свята народного!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко запропонував обмежити витрати на передвиборчу рекламу до $100 тисяч.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram