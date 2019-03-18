Гриценко розповів, хто відповість за окупацію Криму

Лідер "Громадянської позиції", кандидат в президенти Анатолій Гриценко заявив, що президент Росії Володимир Путін відповість за окупацію Криму.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, нагадавши, що рівно п'ять років тому російський глава підписав угоду про "приєднання" півострова.

"За брутальне нехтування фундаментальними принципами співіснування цивілізованого світу, за сотні тисяч зламаних доль і десятки тисяч загублених життів, за розграбований Крим, зруйнований Донбас він і його поплічники неодмінно будуть відповідати. Як і Турчинов з Наливайченком, чия бездіяльність розв'язала руки Путіну і привела до втрати територій і масштабного кровопролиття на Донбасі", - зазначив Гриценко.

Анатолій Гриценко Facebook Анатолія Гриценка

"Повернути Крим буде складно. І поки Путін при владі - зробити це навряд чи вдасться. Але ми його повернемо. І абсолютно точно не здамо ні під тиском, ні в обмін на будь-які преференції. Тому що це наша земля. І там живуть наші люди", - уклав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко розповів про свій внесок в оборону України від російської агресії.

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