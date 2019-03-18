|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Гриценко розповів, хто відповість за окупацію Криму

1.5тЧитати матеріал російською

Лідер "Громадянської позиції", кандидат в президенти Анатолій Гриценко заявив, що президент Росії Володимир Путін відповість за окупацію Криму.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, нагадавши, що рівно п'ять років тому російський глава підписав угоду про "приєднання" півострова.

"За брутальне нехтування фундаментальними принципами співіснування цивілізованого світу, за сотні тисяч зламаних доль і десятки тисяч загублених життів, за розграбований Крим, зруйнований Донбас він і його поплічники неодмінно будуть відповідати. Як і Турчинов з Наливайченком, чия бездіяльність розв'язала руки Путіну і привела до втрати територій і масштабного кровопролиття на Донбасі", - зазначив Гриценко.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Facebook Анатолія Гриценка

Новини
Гриценко: через військові замовлення треба знаходити та реалізувати новітні розробки

"Повернути Крим буде складно. І поки Путін при владі - зробити це навряд чи вдасться. Але ми його повернемо. І абсолютно точно не здамо ні під тиском, ні в обмін на будь-які преференції. Тому що це наша земля. І там живуть наші люди", - уклав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко розповів про свій внесок в оборону України від російської агресії.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
98
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Фееричный старичок, который в своё время распродал военную технику ВСУ ... куда не посмотришь, все ворюги и хотя булаву гетьмана.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Потому что это наша земля. И там живут наши люди.....Крымчане просыпаются утром и вдруг их осеняет, господи, мы же хохлы))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки