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Гриценко пропонує запровадити на підприємствах екологічний контроль онлайн

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Команда Анатолія Гриценка планує змінити принцип екологічного контролю та запровадити його за стандартами Євросоюзу та відповідно до тих директив, які Україна вже узгодила з ЄС.

Про це на прес-конференції в Запоріжжі сказав Анатолій Гриценко, повідомляє прес-служба політика. "Ми змінимо принцип екологічного контролю. Буде безперервний контроль онлайн. Там, де на підприємствах будуть фіксувати надмірні викиди, одразу вживатимуть дій", – сказав Гриценко.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

Він підкреслив, що питання чистоти повітря, води та землі найважливіше по всій країні, та при виборі між екологією та економікою кандидат у президенти обирає саме екологію.

"Це ключове і для тих, хто працює на підприємствах, які здійснюють викиди, і для тих, хто навколо підприємств живе. Президент – гарант базових прав та їх забезпечення, і право на життя – найперше. Все, що залежить від мене, буде зроблено, щоб екологічні стандарти були забезпечені", – наголосив Гриценко.

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За словами політика, власників крупних підприємств зобов’яжуть встановити фільтраційні установки. У той же час всі нові підприємства, які будуть вводитись в експлуатацію, повинні одразу працювати за європейськими стандартами. Гриценко додав, що в режимі моніторингу поетапно складуть графік, де саме буде введений цей екологічний стандарт.

"Щоб відпрацювати екологічний сектор, ми збирали практиків та теоретиків зі всієї країни. Все це буде зроблено спільно з урядом", – наголосив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко заявив, що фігуранти скандалу в "Укроборонпромі" мають отримати пожиттєве покарання з конфіскацією майна.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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