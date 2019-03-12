Гриценко пропонує запровадити на підприємствах екологічний контроль онлайн

Команда Анатолія Гриценка планує змінити принцип екологічного контролю та запровадити його за стандартами Євросоюзу та відповідно до тих директив, які Україна вже узгодила з ЄС.

Про це на прес-конференції в Запоріжжі сказав Анатолій Гриценко, повідомляє прес-служба політика. "Ми змінимо принцип екологічного контролю. Буде безперервний контроль онлайн. Там, де на підприємствах будуть фіксувати надмірні викиди, одразу вживатимуть дій", – сказав Гриценко.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Він підкреслив, що питання чистоти повітря, води та землі найважливіше по всій країні, та при виборі між екологією та економікою кандидат у президенти обирає саме екологію.

"Це ключове і для тих, хто працює на підприємствах, які здійснюють викиди, і для тих, хто навколо підприємств живе. Президент – гарант базових прав та їх забезпечення, і право на життя – найперше. Все, що залежить від мене, буде зроблено, щоб екологічні стандарти були забезпечені", – наголосив Гриценко.

За словами політика, власників крупних підприємств зобов’яжуть встановити фільтраційні установки. У той же час всі нові підприємства, які будуть вводитись в експлуатацію, повинні одразу працювати за європейськими стандартами. Гриценко додав, що в режимі моніторингу поетапно складуть графік, де саме буде введений цей екологічний стандарт.

"Щоб відпрацювати екологічний сектор, ми збирали практиків та теоретиків зі всієї країни. Все це буде зроблено спільно з урядом", – наголосив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко заявив, що фігуранти скандалу в "Укроборонпромі" мають отримати пожиттєве покарання з конфіскацією майна.

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