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Гриценко пропонує легалізувати провокацію хабаря

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На посаді президента Анатолій Гриценко планує посилити відповідальність за корупцію, легалізувавши таке поняття як провокація хабаря.

Про це він сказав у програмі "Право на владу". "Провокація хабаря – якщо ви чиновник, ви будете знати, що в будь-який момент до вас можуть прийти та спровокувати на хабар. Якщо не взяли, то все гаразд, працюйте далі. Якщо взяли хабар, то на тому ваше життя на державній службі, а, можливо, і на свободі закінчилося. Це я гарантую всім. Це торкається всіх, починаючи з мене", – підкреслив Гриценко.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

Кандидат у президенти додав, що принципи кадрової політики, які він буде відстоювати, це професійність, порядність та патріотизм. Але окрім провокації хабаря кожен періодично проходитиме перевірку на поліграфі. "Це для всіх, неважливо, партійці чи ні", – підсумував Гриценко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко в разі перемоги на виборах готовий усувати народних депутатів, які не підтримуватимуть корисні для розвитку країни законопроекти.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
В каком батальоне,служил профессиональный воен Гриценко?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Бабу Йулю - на нары!
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1
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Так этот Грыщ первый сядет! Вор должен сидеть в тюрьме!
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