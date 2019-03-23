"Мову ультиматумів я не прийму": Гриценко висловився про українсько-угорські відносини

Стосунки України з будь-якою країною, в тому числі з Угорщиною, повинні бути рівноправними та взаємовигідними.

Про це на прес-конференції в Ужгороді сказав кандидат у президенти Анатолій Гриценко, повідомляє його прес-служба.

"Україно-угорські відносини, як і відносини з іншими державами, повинні бути рівноправними та взаємовигідними. Там, де немає взаємної вигоди, відносин не може бути в принципі. Ми повинні ставитись одне до одного поважливо", - сказав він.

Анатолій Гриценко

Кандидат підкреслив, що під час президенства не дозволить загострювати конфлікти з іншими країнами в тих випадках, якщо можна їх уникнути та шукатиме рішення на стратегічну перспективу, які будуть на користь обом державам.

"Мову ультиматумів я з будь-якого боку не сприймав та не сприйматиму ніколи. Хто б не диктував – неважливо, Путін, Меркель, Трамп чи ще хтось. Я буду вимагати поважливого ставлення до України. На всіх переговорах буде чітко проведена лінія національного інтересу. Такі будуть відносини з усіма, включаючи Угорщину", - наголосив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL кандидат в президенти Анатолій Гриценко в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів, з ким хоче вийти в другий тур.

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