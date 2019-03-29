Гриценко припустив об'єднання партій на парламентських виборах

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко припустив, що сім партій та політичних сил, які об’єдналися та підтримали його на президентських виборах, можуть об’єднатися в одну партію перед парламентськими виборами.

Про це Гриценко сказав у програмі "Право на владу". "Як тільки завершиться виборчий процес, ми сядемо та із сімома партіями, які підтримали або знялися на користь і підтримали мене, й обов’язково будемо вирішувати. Я припускаю, що частина з тих сил, які ближчі і з якими зараз ми працюємо у форматі штабу, можуть об’єднатися в одну партію. Ми знайдемо правильний формат, який буде корисний для країни", – наголосив Гриценко.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Окрім цього, він додав, що ще рік тому разом із Андрієм Садовим домовився, що в наступному парламенті партії "Громадянська позиція" та "Самопоміч" будуть першими силами, які формуватимуть коаліцію.

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"Ще до того, як ми домовилися, що Садовий зніметься та підтримає мене, за рік до того ми твердо вирішили, що в наступному парламенті "Громадянська позиція" та "Самопоміч" – це будуть перші сили, які формуватимуть коаліцію", – додав кандидат у президенти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко заявив, що не має наміру "передавати голоси" іншим лідерам виборчих перегонів.

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