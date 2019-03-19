Гриценко представив всю свою команду на Марші єдності в Тернополі

Сьогодні, 19 березня, команда Анатолія Гриценка провела "Марш єдності заради порядку" в Тернополі.

У заході взяли участь чотири кандидатури на ключові посади, які призначаються за квотами президента. У команді Гриценко це: Віктор Трепак – потенційний глава СБУ, Олександр Савченко – потенційний глава НБУ, Світлана Заліщук – кандидатура на посаду глави МЗС, Іван Апаршин – майбутній міністр оборони.

"Віктор Трепак зробить справу, щоб СБУ захищала нас із вами. При наступному міністрі оборони Івані Апаршині солдат буде забезпечений, а в армії не буде мародерства на крові. Світлана Заліщук на посаді міністра не буде вести країну в каламутні союзи. Це буде курс у НАТО і ЄС. При Олександрі Савченку НБУ стабілізує гривню, зробить так, щоб кредити були доступними", – сказав Анатолій Гриценко.

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Facebook Анатолій Гриценко

Facebook Анатолій Гриценко

Facebook Анатолій Гриценко

Крім цього, разом із кандидатом у президенти в заході взяли участь і інші члени його команди – Єгор Фірсов, Дмитро Добродомов, Микола Катеринчук, Василь Гацько, Тарас Стецьків, Віктор Чумак.

"Ми зруйнували міф, що українські демократи не можуть об'єднатися. Ми змогли", – підкреслив Гриценко.

Кандидат у президенти розповів, що він із командою створить в Україні умови, щоб молодь не виїжджала за кордон, щоб бізнес мав комфортні умови, а в країні панувала безпека і справедливість.

"Досить мародерів при владі, досить олігархату. Досить монополістів, які диктують тарифи, ціни, знищують наше життя і кидають у бідність. Україна має величезні ресурси, але кілька сімей панують у країні. Україна забуде слово "олігарх". Головне – після виборів. Нам потрібні швидкі і рішучі зміни. Президент може багато, але тільки команда може провести зміни на всіх ключових напрямках", – зазначив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анатолій Гриценко пообіцяв, що буде жорстко карати за корупцію і кумівські стосунки у владі.

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