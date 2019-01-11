Гриценко представив свою президентську програму на вибори

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, який 11 січня на Форумі демократичних сил був обраний кандидатом на посаду президента України, представив свою програму на вибори.

"Досить Україні пасти задніх. Наша мета – наступити на п’яти лідерам Європи! Вибори дають нам шанс повернути у владу професійність, чесність і совість. Щоб людина, родина і наша країна жили гідно – в мирі, добробуті і безпеці! Потрібні швидкі рішучі зміни", - закликав Анатолій Гриценко.

Серед першочергових рішень - внесення закону про імпічмент президента, скасування депутатської недоторканості, необхідність прийняття рішення щодо нової виборчої системи.

У питанні врегулювання ситуації на сході України політик пообіцяв, що окуповані території планує повернути дипломатичними, воєнними, економічними, санкційними засобами спільно із зарубіжними партнерами. За його словами, це можливо здійснити протягом 5-річного президентського терміну.

Новини Висування Гриценка у президенти підтримали у Європі

В економічному блоці Анатолій Гриценко розповів, що за час його президентства не буде безсистемних реформ і небезпечних експериментів з економікою, а планується економічне зростання темпами 10% щорічно на основі Плану дій, розробленого його командою спільно з Українською Радою Бізнесу, економістами й експертами громадського сектору.

Окремий блок програми Анатолія Гриценка також стосується соціальної політики. За словами політика, середня зарплата в Україні буде понад 700 євро, відповідно зростатимуть пенсії.

"За п’ять років ми з командою розчистимо будівельний майданчик країни від корупції і хаосу; закладемо правильний фундамент взаємної довіри і єдності, умов і стимулів для самореалізації кожної людини; змонтуємо правильні будівельні блоки – держави і політики, економіки й освіти, науки і технологій, громадянського суспільства і середнього класу, безпеки і правосуддя", - підсумував Гриценко.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Як повідомляв OBOZREVATEL, політик заявив, що в найближчі кілька років Україні доведеться зіткнутися з новими економічними війнами і війнами за ресурси, які вона зуміє пережити.

Також він розповів, що має намір провести масштабну реформу армії, коли стане главою держави, і пообіцяв, що буде жорстко карати за корупцію і кумівські стосунки у владі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал