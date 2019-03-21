Гриценко представив свою команду в Івано-Франківську

В Івано-Франківську в середу, 20 березня, відбувся "Марш єдності заради порядку", організований командою кандидата в президенти Анатолія Гриценка.

На Вічевий майдан прийшли тисячі людей. У заході взяли участь чотири кандидатури на ключові посади, які призначаються за квотами президента.

Анатолій Гриценко раніше вже називав імена цих людей. Це Віктор Трепак - потенційний глава СБУ Олександр Савченко - потенційний глава НБУ, Світлана Заліщук - кандидатура на посаду глави МЗС, Іван Апаршин - майбутній міністр оборони.

Також разом з кандидатом в президенти в заході взяли участь і інші члени його команди - Єгор Фірсов, Дмитро Добродомов, Микола Катеринчук, Василь Гацько, Тарас Стецьків, Віктор Чумак.

"Поруч зі мною стоять люди, які можуть навести порядок. Ми домовилися. Ми це зробили. З цими людьми ми разом йдемо вперед. Вибори закінчаться. Потім напружена робота", - сказав Анатолій Гриценко під час виступу.

Анатолій Гриценко Крим Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко представив всю свою команду на Марші єдності в Тернополі

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