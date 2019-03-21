|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Гриценко представив свою команду в Івано-Франківську

1.9тЧитати матеріал російською

В Івано-Франківську в середу, 20 березня, відбувся "Марш єдності заради порядку", організований командою кандидата в президенти Анатолія Гриценка.

На Вічевий майдан прийшли тисячі людей. У заході взяли участь чотири кандидатури на ключові посади, які призначаються за квотами президента.

Анатолій Гриценко раніше вже називав імена цих людей. Це Віктор Трепак - потенційний глава СБУ Олександр Савченко - потенційний глава НБУ, Світлана Заліщук - кандидатура на посаду глави МЗС, Іван Апаршин - майбутній міністр оборони.

Новини
Гриценко обіцяє ввести перевірку на поліграфі всіх, хто працює на ключових посадах

Також разом з кандидатом в президенти в заході взяли участь і інші члени його команди - Єгор Фірсов, Дмитро Добродомов, Микола Катеринчук, Василь Гацько, Тарас Стецьків, Віктор Чумак.

"Поруч зі мною стоять люди, які можуть навести порядок. Ми домовилися. Ми це зробили. З цими людьми ми разом йдемо вперед. Вибори закінчаться. Потім напружена робота", - сказав Анатолій Гриценко під час виступу.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Крим Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко представив всю свою команду на Марші єдності в Тернополі

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
1
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Скільки можна самих лозунгів. Хоч один іде з командою.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки