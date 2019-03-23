Гриценко представив свого прем’єр-міністра

Гриценко представив мера Львова Андрія Садового своїм прем’єр-міністром.

Про це Анатолій Гриценко сказав під час Маршу єдності заради порядку у Львові, повідомляє прес-служба кандидата в президенти.

"Мене часто питали, кого на посту президента я хотів би бачити прем’єр-міністром. Це Андрій Іванович Садовий. Я впевнений, ця людина зробить гідну справу. Тепер вже у загальнодержавному масштабі. Він знає економіку, соціальну сферу, знає, що болить у людей. У нас не буде конфлікту між президентською та урядовою вертикаллю. Ми отримаємо більшість у парламенті. Буде сформований уряд і це буде відповідальна політика. Ми зробимо цю важку справу", — сказав Анатолій Гриценко.

Андрій Садовий і Анатолій Гриценко

Садовий при цьому заявив, що на виборах голосуватиме саме за Гриценка.

"У нас є особливі риси характеру. Це патріотизм та бажання змін. Це штовхає нас вперед. Я вірю, що ми наведемо порядок. Треба просто прийти та проголосувати. Я своє рішення прийняв. Я буду голосувати за Анатолія Гриценка", — відзначив Андрій Садовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 березня Андрій Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів президента та підтримує Анатолія Гриценка.

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