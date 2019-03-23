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Гриценко представив свого прем’єр-міністра

2.9тЧитати матеріал російською

Гриценко представив мера Львова Андрія Садового своїм прем’єр-міністром.

Про це Анатолій Гриценко сказав під час Маршу єдності заради порядку у Львові, повідомляє прес-служба кандидата в президенти.

"Мене часто питали, кого на посту президента я хотів би бачити прем’єр-міністром. Це Андрій Іванович Садовий. Я впевнений, ця людина зробить гідну справу. Тепер вже у загальнодержавному масштабі. Він знає економіку, соціальну сферу, знає, що болить у людей. У нас не буде конфлікту між президентською та урядовою вертикаллю. Ми отримаємо більшість у парламенті. Буде сформований уряд і це буде відповідальна політика. Ми зробимо цю важку справу", — сказав Анатолій Гриценко.

Андрій Садовий і Анатолій Гриценко

Андрій Садовий і Анатолій Гриценко

Садовий при цьому заявив, що на виборах голосуватиме саме за Гриценка.

"У нас є особливі риси характеру. Це патріотизм та бажання змін. Це штовхає нас вперед. Я вірю, що ми наведемо порядок. Треба просто прийти та проголосувати. Я своє рішення прийняв. Я буду голосувати за Анатолія Гриценка", — відзначив Андрій Садовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 березня Андрій Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів президента та підтримує Анатолія Гриценка.

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Особи
Анатолій ГриценкоАндрій Садовий
Місце
Україна
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Ковачі Валерія
Ковачі Валерія
Садовий замість того, щоб організувати сортування сміття і тим самим, хоч якось вирішувати проблему, тільки піарився на проблемі міста. Який з нього прем"єр міністр?
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Садовый уже мнит себя премьером , заявил , что не будет баллотироваться на мэра Львова , не рано ли он кресло премьера примеряет .
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
даю рацуху,дабы избежать огорчений соискателей президентской должности,узаконить колективное президентское правление,допустим двенпдцать первых по итогам выборов,а хули один или пять оьдыхают или в запое,остальные правят ,соответствующее количество премьеров,спикеров и прочей поебени..
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