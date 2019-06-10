"Сплав молодості й досвіду": Гриценко представив команду. Як це було

10 червня політична партія "Громадянська позиція Гриценка" представила команду, яка візьме участь у позачергових парламентських виборах до Верховної Ради України.

Під час акції, організованої в центрі столиці, лідер політичної сили, а також політики, які входять до першої п'ятірки списку, розповіли про головні цілі партії, озвучили основні напрямки її діяльності в парламенті нового скликання, а також пояснили, в чому "Громадянська позиція Гриценка" бачить свої пріоритети, повідомив кореспондент OBOZREVATEL.

Анатолій Гриценко представив команду для участі в позачергових виборах до ВР

"Громадянська позиція Гриценка" оприлюднила повний список, із яким іде на вибори до Верховної Ради (список дивіться в кінці цієї публікації). До нього увійшли члени інших політичних сил, які об'єдналися для участі у виборах, зокрема, "Народний контроль" (лідер Дмитро Добродомов), "Рідна країна" (лідер Микола Томенко), "Європейська партія України" (лідер Микола Катеринчук).

У списку "Громадянської позиції Гриценка" тільки п'ятеро осіб були народними депутатами, лише двоє працювали в уряді.

За словами Анатолія Гриценка, партія "Громадянська позиція" "має намір брати участь у формуванні коаліції, уряду". "З нами йдуть фахівці найвищого рівня, яких я заявляв на високі пости – глави СБУ Віктор Трепак, глави Національного банку Олександр Савченко", – розповів він.

Анатолій Гриценко представив команду для участі в позачергових виборах до ВР

"Дуже важливо, щоб прийшли компетентність, мораль, патріотизм", – підкреслив Гриценко. Він запевнив, що фракція його політичної сили буде гарантом того, що "ніхто не здасть інтереси України Росії", що "ніхто не відмовиться від європейського курсу, від вступу в ЄС і НАТО", що "ніхто не відмовиться від рішучої антикорупційної політики". У цьому контексті Гриценко пообіцяв "відновлення справедливості" і "арешти". "Писали: "прийшла весна, пора садити" – весна закінчилася, літо йде, пора вже", – заявив політик.

"Компетентність і патріотизм – це ті важливі якості, які будуть необхідні новому парламенту під час ухвалення рішення. А ще один головний фактор – це прогнозованість. Прогнозованість дій політиків", – сказав номер 2 у списку партії Дмитро Добродомов.

Анатолій Гриценко представив команду для участі в позачергових виборах до ВР. Виступ Дмитра Добродомова

"Я впевнений, що сплав молодості й досвіду – це той сплав, який гарантуватиме, з одного боку, позитивні результати, з іншого – убезпечить від непрогнозованості можливих подальших дій майбутнього парламенту", – додав він.

Микола Томенко зі свого боку підкреслив: на відміну від інших політичних сил, які вважають за краще оприлюднити першу п'ятірку списку або тільки партійну його частину, "ми були відкритою політичною командою, і весь список до останнього ви отримали, тому що нам немає чого приховувати".

За його словами, політична сила має намір внести до парламенту нового скликання "три місії". Перша – це "місія патріотизму". "Наш патріотизм не руйнуючий, не агресивний і не войовничий. Наш патріотизм – об'єднуючий, героїчний і творчий", – пояснив політик.

Друга місія – антикорупційна. "Ми в парламенті будемо робити все, щоб мародери всіх партій, національностей і попередніх влад понесли відповідальність, якщо вони грабували і розкрадали країну", – заявив він.

"Третя наша місія – професійна", — продовжив Томенко, запевнивши: – Ми вирішили, що в хор, який буде створений депутатами, не вступаємо. В танцювальний колектив, який буде створений із числа депутатів, ми теж не записувалися. Хоча, я думаю, що парламент може перейти на самоокупність. Там так багато талановитих людей, що їм грошей не треба платити – вони будуть концерти проводити. Ми належимо до тієї меншості, яка йде працювати".

Микола Катеринчук, який "більше 30 років займається професійною адвокатською діяльністю", акцентував увагу на головних викликах, які стоять перед сьогоднішньою Україною – "війна, бідність, трудова міграція". "Мільйони українців їдуть до Європейського Союзу, тому що там є політична система без олігархів і корупції, і вона обслуговує громадян", – підкреслив політик.

За його словами, така ж система повинна запрацювати і в Україні. "Наша професійна команда адвокатів готова втілити в Україні найкращу на європейському континенті податкову систему", – пообіцяв Катеринчук.

Генерал Віктор Трепак заявив: "Я йду в парламент для того, щоб змінити правоохоронну систему України". За його словами, головна реформа, яка повинна бути здійснена в країні – це реформа СБУ. Зокрема, має бути реалізований новий підхід у підборі кадрів, коли на перше місце виходять суто професійні якості кандидата, а не його лояльність до тих чи інших політичних персоналій. "Я виступаю за перезавантаження керівного складу антикорупційних органів", – додав генерал.

Олександр Савченко зі свого боку зауважив, що будь-яка нація вимагає від влади "хліба і видовищ". Причому, в Україні "іноді попит на видовища навіть більший, ніж на хліб". "Але хтось повинен українців годувати і захищати. На мою думку, цим кимось є партія "Громадянська позиція", – зазначив він.

За словами економіста, місія цієї політичної сили в парламенті полягає в тому, щоб "підняти на новий рівень економіку і безпеку України".

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