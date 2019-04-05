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Гриценко: Порошенко намагався домовитися про підтримку у другому турі

3.5тЧитати матеріал російською

Екс-кандидат у президенти Анатолій Гриценко заявив, що глава держави Петро Порошенко хотів домовитися з ним про підтримку у другому турі виборів.

Про це політик сказав в інтерв'ю Українській правді. "Були дві спроби вмовити мене поспілкуватися з Петром Олексійовичем. Я відповів: нехай прийде сюди, скажу йому все в очі. Я відмовився, там немає про що говорити. Ми востаннє спілкувалися очі-в-очі в жовтні 2014 року", – сказав Гриценко.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

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За його словами, зі штабу чинного президента до нього зверталися в неділю, 31 березня, і в понеділок, 1 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко не виключив можливості об'єднання з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, але остаточно політик визначиться після особистої зустрічі із шоуменом.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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Боднарчук Ігор
Боднарчук Ігор
Гриценко брехло.
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Боднарчук Ігор
Боднарчук Ігор
Гриценко, за тобой тюрьма плачет.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ну да! Толик у нас величина!
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