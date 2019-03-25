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Гриценко показав найкращу відповідність топ-10 пріоритетам бізнесу

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Кандидат у президенти Анатолій Гриценко показав найкращу відповідність топ-10 пріоритетам бізнесу.

Такий висновок зробила Українська рада бізнесу і опублікувала інфографіку у Facebook. Всього підприємці проаналізували програми і виступи п’яти кандидатів у президенти.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служа "Громадянської позиції"

Так, програма і виступи Гриценка відповідають усім десяти пунктам пріоритетів українського бізнесу на відміну від опонентів політика.

Гриценко показав найкращу відповідність топ-10 пріоритетам бізнесу

Українська рада бізнесу

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"Підприємці та експерти Спілки українських підприємців – СУП, асоціацій-членів Української ради бізнесу та Національної платформи МСБ, які є учасниками Національної адвокасі-кампанії бізнесу, проаналізували програми 5 кандидатів на посаду президента України та виступи кандидатів і їх представників на Форумі "Відповідальний діалог бізнесу та політиків", що відбувся 4 березня", – написала Рада бізнесу у соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко підписав меморандум з Українською асоціацією власників зброї і наголосив, що вся зброя в Україні має перебувати на державному обігу та бути легалізованою.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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