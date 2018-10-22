Гриценко показав, кого б вигнав із Ради

Один з найбільш рейтингових потенційних кандидатів в президенти України Анатолій Гриценко показав, кого б вигнав з Верховної Ради.

"Вони — порушили Конституцію. Здійснили злочин, це зафіксовано технічно/документально. І при тому нібито нічого не сталося — продовжують сидіти в парламенті. Гаранта дотримання Конституції це не турбує. При мені такого — не буде! Після першого ж зафіксованого голосування чужою кнопкою депутат, незалежно від фракційності чи партійності — буде позбавлений мандата, і це буде чесно і справедливо", — написав Гриценко у Facebook, коментуючи дані організації "Чесно" з приводу кнопкодавів в Раді.

На початку жовтня 2018 року в Раді стався інцидент між журналістом і нардепом Олегом Барною. Журналіст звинуватив Барну в кнопкодавстві, а нардеп у відповідь нецензурно вилаявся. Читайте подробиці на OBOZREVATEL.