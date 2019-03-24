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Гриценко показав фото будинку, де живе

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Кандидат в президенти України Анатолій Гриценко показав фото київської дев'ятиповерхівки, в якій живе з сім'єю вже багато років.

Політик написав про це в Facebook. "Переглядали сімейні альбоми. Дружина сміється: не хочеш відправити фотки Дубінському, який розповідає, ніби ми на період виборів орендували квартиру в дев'ятиповерхівці? Дубінському відсилати нічого не хочу. А для Вас - зворушливі пруф нашої дев'ятиповерхівки", - звернувся він до підписників.

"Перше фото - вересень 1998 з пологового будинку привезли додому сина Гліба. Друге фото - вересень 2004, привезли доньку Аню. Задовго до призначення мене міністром. У цьому ж будинку, як жили - так і живемо до сих пір. Проте, і прямо зараз штаб Порошенко на каналах і сотнями тисяч газет / листівок бреше, нібито на посаді міністра (2005-2007) я накрав, потім нібито купив тут житло і потім нібито щоб приховати викрадене нібито переписав на дружину", - додав Гриценко.

Гриценко показав фото будинку, де живе

вересень 1998 року

Гриценко показав фото будинку, де живе

вересень 2004 року

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Як повідомляв OBOZREVATEL Анатолій Гриценко представив мера Львова Андрія Садового своїм прем'єр-міністром під час Маршу єдності заради порядку у Львові.

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
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