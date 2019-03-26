Гриценко поділився рецептом боротьби з корупцією в оборонці

Серйозним кроком у подоланні корупції в українському оборонно-промисловому комплексі стане допуск до виробництва озброєння приватних компаній.

Разом із цим потрібно буде розсекретити державне оборонне замовлення, щоб кожен громадянин міг відстежувати прозорість будь-яких угод, пов'язаних з купівлею зброї. Таку думку висловив кандидат у президенти України, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анатолій Гриценко Скріншот відео

"Під час війни чимало добровільних волонтерських бізнес-структур виявили класну технологічну здатність виробляти різні зразки зброї. І ті всі мародери Гладковські-Свинарчуки не пускають їх і близько до тендерів. А вони могли б кращу зброю постачати, ніж виробляє штатне підприємство або хочуть закуповувати за кордоном. Тому створити рівні можливості для підприємців з виробництва, конструювання зброї. Це важливо. Тому що якщо взяти досвід будь-якої європейської країни, то там зброю виробляють приватні фірми переважно", — сказав політик.

Гриценко, підкреслив, що, безумовно, це повинно бути контрольовано і зі збереженням режиму секретності, коли мова йде про новітні зразки. Однак реалізація такої ініціативи стане найважливішим елементом конкуренції.

"А це буде якість і менша ціна. Тим паче, ми розсекретимо державне оборонне замовлення, і ви всі будете бачити, хто, яку техніку закуповує, за якою ціною", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко заявив, що оборонна промисловість в Україні має бути не лише способом забезпечення армії технікою та озброєнням, а й потужним драйвером майбутнього.

Він додав, що саме за допомогою військових замовлень треба знаходити і реалізовувати новітні розробки — те, що потім йде на рушійну силу для промислової бази країни.

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