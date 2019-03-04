Гриценко: податкова міліція буде остаточно ліквідована

Замість податкової міліції в Україні повинен працювати орган, зорієнтований на пошук системних проблем у сфері бізнесу, які потім лягатимуть в основу законодавчих ініціатив чи урядових рішень.

Про це на форумі Національної бізнес-коаліції сказав кандидат у президенти Анатолій Гриценко. "Ще у 2009 році я першим вніс законопроект про ліквідацію податкової міліції. Головним аргументом було те, щоб вона не утискала бізнес. Понад 10 тисяч працівників з посадовим окладом у рядового водія вищим, ніж у командувача сухопутних військ ЗС порушували 4-5 тисяч кримінальних справ. До суду доходило 7-8, а в основу судових рішень лягало 2-3. За інші відкупались. Податкова міліція буде остаточно ліквідована", - запевнив Гриценко.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Окрім цього, на посаді президента Гриценко планує позбавити СБУ, ГПУ та Нацполіцію впливу на економічний процес. Політик наголосив, що тільки закон має бути основою економічної діяльності, а не лобіювання чиїхось інтересів.

Замість податкової міліції, впевнений кандидат у президенти, повинен працювати орган, зорієнтований на моніторинг проблем у сфері підприємництва.

"Цей орган не повинен бути воєнізованим. Він має орієнтуватись на моніторинг, на аналітику, на виявлення не тільки фактів, але і пошук системних проблем, які потім повинні лягати в основу законодавчих ініціатив чи урядових рішень", - зауважив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, щоб у майбутньому виключити корупцію в "Укроборонпромі", Гриценко запропонував розсекретити державне оборонне замовлення і позбавити концерн функцій формування політики.

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