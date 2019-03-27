Гриценко обіцяє забезпечити ефективні взаємини із США

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко пообіцяв забезпечити ефективні і взаємовигідні відносини України і США.
Про це він написав у Facebook після зустрічі з послом Сполучених Штатів Марі Йованович. "Обговорили перебіг президентської кампанії та взаємодію задля забезпечення чесних виборів", – повідомив Гриценко.
Анатолій Гриценко і Марі Йованович
Facebook Анатолія Гриценка
Кандидат у президенти також наголосив, що відносини з США надзвичайно важливі для України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко поскаржився на одного з кандидатів в президенти через те, що той розповсюджує газети з фейками про лідера "Громадянської позиції".
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