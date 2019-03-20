Гриценко обіцяє ввести перевірку на поліграфі всіх, хто працює на ключових посадах

Анатолій Гриценко вважає, що всі, хто працює на ключових посадах у державі, повинні періодично проходити перевірку на поліграфі.

Про це він заявив під час "Маршу єдності заради порядку" в Івано-Франківську, на який прийшли кілька тисяч людей.

"Я введу періодичну перевірку на поліграфі всіх, хто працює на ключових посадах. Людина грішна, може спокуситися. Тому, попрацював певний час – перевірили. Якщо все в порядку – працюй далі. Ні – вилітай. Вийшов за межу закону – відповідай. Вкрав – поверни", – підкреслив Гриценко.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Крім цього, кандидат додав, що серед перших законопроектів, які він внесе в парламент як президент, буде проект про відповідальність гаранта – законопроект про імпічмент.

"У нас буде нульова толерантність до корупції. Я почну з себе", – підкреслив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко заявив про намір створити в Україні такі умови, при яких не потрібно буде давати хабарі.

Кандидат у президенти також пообіцяв, що буде жорстко карати за корупцію і кумівські стосунки у владі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал