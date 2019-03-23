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Гриценко назвав три речі, які хоче реалізувати за президентський термін

1.2тЧитати матеріал російською

Знищення корупції, відновлення гуманітарної сфери та системи соціального захисту, повернення Криму та Донбасу – такі три основні речі Анатолій Гриценко хоче реалізувати за президентський термін, якщо отримає повноваження голови держави.

Про це він сказав в інтерв’ю "НВ".

Гриценко назвав три речі, які хоче реалізувати за президентський термін

Анатолій Гриценко

Перше – це знищення корупції. Гриценко підкреслив, що у цивілізованій країні після скандалу з "Укроборонпромом" у відставку пішов би і генпрокурор, і керівництво НАБУ, і президент.

"Тільки у цій справі в народу вкрали мільярд. А на рік виводять з державної скарбниці 400 млрд грн. Тому ми бідна країна", - наголосив кандидат у президенти.

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Друге, за словами Анатолій Гриценка, це відновлення гуманітарної сфери та системи соціального захисту за рахунок ліквідації корупційних схем.

"Охорону здоров'я вже розвалили, добивають освіту. Пенсійний фонд скоро нікому буде наповнювати", - каже лідер "Громадянської позиції".

Третє завдання, яке визначив для себе кандидат, - повернення окупованого Криму та частини Донбасу. Він вважає, що за п'ятирічний термін президентства можна пройти головні етапи реінтеграції окупованих територій. Паралельно, за словами Анатолія Гриценка, необхідно посилювати дипломатичний фронт для санкційного тиску на Росію.

Як повідомляв OBOZREVATEL на прес-конференції в Ужгороді кандидат в президенти Анатолій Гриценко висловився про українсько-угорські відносини.

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ваха Слава Гриценко! Гриценко в президенты! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Дегенерат может хоть Луну в синий цвет хотеть покрасить - ему можно...Не видать придурошному президентства, как и уважения в обществе!
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Spangler Monica
Spangler Monica
Google заплатив за кожну роботу в Інтернеті від 23000 до 33000 доларів на місяць... Моя молодша сестра була без роботи на місяцях, а попередній місяць її чек склав $ 28495, працюючи вдома від 3 до 4 годин нaа д0бу, а зарoбітoк мoже бути більше з часoм ....... Отримати більше тут ..... >>>>>>>>> w­w­w­.­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3.­C­o­m
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