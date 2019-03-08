Гриценко назвав свого кандидата на посаду генпрокурора України

Кандидат в президенти України Анатолій Гриценко назвав Давида Сакварелідзе своїм кандидатом на посаду Генерального прокурора України.

"Це людина, яка показала нульову толерантність до корупції. Який на відміну від нинішньої балаболки має юридичний диплом, який знає що таке закон, рамки закону. І він буде забезпечувати не мої вказівки, як президента, а тримати ту планку правоохоронного органу, яка зараз необхідна країні. Він не буде покривати Розенблатів, Пашинських, Свинарчуків, Гладківських і будь-яких Порошенків. Він буде займатися тільки справою - тримати планку закону в межах своїх повноважень. У цьому я абсолютно впевнений", — заявив Гриценко в прямому ефірі телеканалу ZIK.

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Давид Сакварелідзе

Крім того, Гриценко заявив, що Сакварелідзе погодився з його пропозицією.

"Раніше я вже назвав імена міністра оборони - ним став Іван Апаршин, міністра закордонних справ - Світлану Заліщук, керівника НБУ - Олександра Савченко та голови СБУ - Віктора Тріпака", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціологи впевнені, що Гриценко стає лідером в першому турі президентських виборів.

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