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Гриценко назвав свого кандидата на посаду генпрокурора України

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Кандидат в президенти України Анатолій Гриценко назвав Давида Сакварелідзе своїм кандидатом на посаду Генерального прокурора України.

"Це людина, яка показала нульову толерантність до корупції. Який на відміну від нинішньої балаболки має юридичний диплом, який знає що таке закон, рамки закону. І він буде забезпечувати не мої вказівки, як президента, а тримати ту планку правоохоронного органу, яка зараз необхідна країні. Він не буде покривати Розенблатів, Пашинських, Свинарчуків, Гладківських і будь-яких Порошенків. Він буде займатися тільки справою - тримати планку закону в межах своїх повноважень. У цьому я абсолютно впевнений", — заявив Гриценко в прямому ефірі телеканалу ZIK.

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Давид Сакварелідзе

Давид Сакварелідзе

Крім того, Гриценко заявив, що Сакварелідзе погодився з його пропозицією.

"Раніше я вже назвав імена міністра оборони - ним став Іван Апаршин, міністра закордонних справ - Світлану Заліщук, керівника НБУ - Олександра Савченко та голови СБУ - Віктора Тріпака", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціологи впевнені, що Гриценко стає лідером в першому турі президентських виборів.

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Особи
Анатолій ГриценкоДавид Сакварелідзе
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019Выборы Президентавибори в Україні
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Прикольный чувак!))) Судя по его виду - ему на всё глубоко похуй!)))))))))
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2
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Руки,есть еще Пэнис Рвианус,Риголета Скунсини,Альберт Попидхуйзаборскис,Анычка Нахуювэртэнэ .кандидатов на генпрокурора дохуя ..или брата Ульки из Канады выписать..
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1
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Elonka Elonka, Сиди тихонько в своём Усть-Залупенске, пидор контуженный.
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0
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Скирда Женя
Скирда Женя
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) А можно и я своего назову???
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2
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Петренко Амадеус, А почему ты, москаль грязножопый, взялся оценивать наших кандидатов?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Скирда Женя, )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))! ты не кандидат!!!!!! и ты человек, а не такая тварь как этот толик))))))))))))))))))))))))
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