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Гриценко: ми сформуємо план дій щодо членства в НАТО й будемо його виконувати

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Зважаючи на неготовність Альянсу надати Україні план дій щодо членства в НАТО, країна має виконати цей план без його формального надання.

Про це заявив кандидат у президенти Анатолій Гриценко у коментарі "Європейській правді", повідомили у прес-службі політика.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

"ПДЧ потрібен нам, не Брюсселю. Щоб підняти стандарти в усіх сферах, з яких воєнна – це лише 20% зусиль, решта – справедливе судочинство, чесні прозорі вибори, захищена власність і рівні можливості в економіці. Ми сформуємо ПДЧ самі й самі будемо його виконувати", – наголосив Гриценко.

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Він додав, що Україна має при цьому показати ґрунтовний результат. "Брюссель поставимо до відома, і потім продемонструємо результат, українцям насамперед і натівцям також", – зазначив кандидат у президенти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко пообіцяв легалізувати вогнепальну зброю в Україні і підписав меморандум з Українською асоціацією власників зброї.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ради бога...попутного ветра в попу...быстрее сдохните...животные
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