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Гриценко: люди такого калібру, як Вакарчук, не можуть промовчати на цих виборах

1.7тЧитати матеріал російською

Співак Святослав Вакарчук має публічно висловити свою позицію на цих виборах, незалежно від того, кого з кандидатів він вирішить підтримати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив Анатолій Гриценко. "Я вважаю, що люди такого калібру, як Вакарчук, не можуть на цих виборах промовчати, не мають на це права, вони повинні заявити свою позицію — ось у цьому я впевнений. Якою саме буде позиція, це їм вирішувати", — наголосив Гриценко.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

Гриценко заявив, що позиція має бути висловлена незалежно від того, якого саме з кандидатів підтримає Вакарчук. Лідер "Громадянської позиції" наголосив, що на кризовому етапі, на якому зараз перебуває Україна, не можна мовчати.

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"Люди, які претендують на гідне, важливе, засноване на цінностях бажання посісти місце у майбутній політиці, не мають права мовчати на такому важливому етапі, їм цього не пробачать", — вважає Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко пообіцяв у разі перемоги на виборах, що жоден канал не відключатимуть по команді з Банкової. У демократичній країні неможливий тиск на ЗМІ.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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