Гриценко і Саакашвілі хочуть об'єднатися перед виборами в Раду

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко розглядає можливість об'єднання з партією Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил" для спільної участі на дострокових виборах до Верховної Ради.

"Як Ви думаєте, створення спільної команди з РНС і наша спільна участь у виборах - на користь Україні?", - запитав Гриценко у своїх прихильників в Facebook.

"На сьогодні, ми вже об'єдналися в єдину команду з трьома проукраїнськими проєвропейськими партіями - це Народний контроль (Дмитро Добродомов), Рідна Країна (Микола Томенко) і Європейська партія України (Микола Катеринчук)", - зазначив він.

Саакашвілі на своїй сторінці також поцікавився, що думають його прихильників про союз з Гриценком.

"Я не просто заради красного слівця сказав, що у нас все вирішуватимуть люди, а ми це ще й реально практикуємо. Тому я вже питав вас про пропозицію Віталія Кличка, а зараз питаю про пропозицію Анатолія Гриценка", - написав він.

Саакашвілі і Гриценко obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Саакашвілі відмовився від пропозиції мера Києва Віталія Кличка стати головою його партії УДАР.

Після цього Саакашвілі заявив, що його партія "Рух нових сил" буде брати участь на виборах до Верховної Ради 21 липня самостійно.

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