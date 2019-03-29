Гриценко готовий віддавати жорсткі накази знищувати військові об'єкти в Росії

Анатолій Гриценко на посту Верховного головнокомандувача готовий віддавати жорсткі команди щодо відповіді на агресію з боку Російської Федерації.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню "Цензор.НЕТ". "Якщо ворог посилає диверсійні групи і вони знищують наші об'єкти, вбивають наших людей, ми що, будемо спокійно сидіти дивитися? Це способи ведення бойових дій. Так не буває", – відповів Гриценко на питання, чи віддаватиме він команди знищувати російські військові об’єкти на російській території, якщо агресор знищує українські об'єкти та вбиває українців.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Він підкреслив, що Верховний головнокомандувач повинен гарантувати захист прав, свобод та цінностей людей, є гарантом недоторканності і територіальної цілісності, тому повинен реалізовувати ці гарантії так, щоб на країну ніхто не зазіхав.

"Якщо десь там, проти когось потрібно буде діяти на випередження, включаючи дії за лінією фронту – значить, будуть дії за лінією фронту", – заявив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко розповів, що Путін розуміє лише мову сили, тому Україні треба діяти по прикладу Ізраїля.

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