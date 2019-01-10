Гриценка викликали на допит до СБУ

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко повідомив, що отримав повістку з викликом на допит до Служби безпеки України.

Він зазначив, що з цим частково пов'язане його тимчасове зникнення з інформаційного простору країни. Пояснення політик виклав на особистій сторінці у Facebook.

Анатолій Гриценко Сайт Громадянської позиції

"Я нікуди не зник. Хвилини лічені. Офіційне висунення, партійний з'їзд, потім Форум демократичних сил. Вивіряю виборчу програму, продумую виступ. Паралельно пакет для реєстрації в Центральній виборчій комісії. Електронна декларація, до неї купа довідок і документів років за надцять. Юристи, нотаріус, банк, реєстри... А ще повістку на допит в СБУ отримав, дуже вчасно. Вибачте за вимушену паузу. Я скоро повернуся. Відпрацюю", — написав політик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 січня партія "Громадянська позиція", лідером якої є Гриценко, проведе 11 січня Форум демократичних сил. Він буде присвячений висуненню політика на посаду президента України на виборах 31 березня 2019 року.