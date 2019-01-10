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Гриценка викликали на допит до СБУ

2.6тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко повідомив, що отримав повістку з викликом на допит до Служби безпеки України.

Він зазначив, що з цим частково пов'язане його тимчасове зникнення з інформаційного простору країни. Пояснення політик виклав на особистій сторінці у Facebook.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Сайт Громадянської позиції

"Я нікуди не зник. Хвилини лічені. Офіційне висунення, партійний з'їзд, потім Форум демократичних сил. Вивіряю виборчу програму, продумую виступ. Паралельно пакет для реєстрації в Центральній виборчій комісії. Електронна декларація, до неї купа довідок і документів років за надцять. Юристи, нотаріус, банк, реєстри... А ще повістку на допит в СБУ отримав, дуже вчасно. Вибачте за вимушену паузу. Я скоро повернуся. Відпрацюю", — написав політик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 січня партія "Громадянська позиція", лідером якої є Гриценко, проведе 11 січня Форум демократичних сил. Він буде присвячений висуненню політика на посаду президента України на виборах 31 березня 2019 року.

Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки УкраїниГромадянська позиція
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