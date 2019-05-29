Грицак пішов: друг Зеленського виконуватиме обов'язки глави СБУ

Іван Баканов буде тимчасово виконувати обов'язки глави Служби безпеки України замість Василя Грицака.

Як передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела, такі обов'язки лягли на першого заступника голови СБУ у зв'язку з тим, що в понеділок, 27 травня, Грицак пішов у відпустку.

"Тимчасово виконуючий обов'язки глави СБУ - Баканов", - повідомили у відомстві, зазначивши, що таким чином слідують процедурі.

Коли Грицак вийде з відпустки, в СБУ не відповіли.

Зеленський і Баканов Ілюстрація ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, Баканов є другом президента України Володимира Зеленського і раніше був головою партії "Слуга народу".

22 травня президент призначив його першим заступником глави СБУ і начальником ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

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