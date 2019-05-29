ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Грицак пішов: друг Зеленського виконуватиме обов'язки глави СБУ

1.3тЧитати матеріал російською

Іван Баканов буде тимчасово виконувати обов'язки глави Служби безпеки України замість Василя Грицака.

Як передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела, такі обов'язки лягли на першого заступника голови СБУ у зв'язку з тим, що в понеділок, 27 травня, Грицак пішов у відпустку.

"Тимчасово виконуючий обов'язки глави СБУ - Баканов", - повідомили у відомстві, зазначивши, що таким чином слідують процедурі.

Коли Грицак вийде з відпустки, в СБУ не відповіли.

Новини
Друг Зеленського і актор ''Кварталу 95'' іде у Раду: у штабі пояснили рішення

Зеленський і Баканов

Зеленський і Баканов

Ілюстрація ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, Баканов є другом президента України Володимира Зеленського і раніше був головою партії "Слуга народу".

22 травня президент призначив його першим заступником глави СБУ і начальником ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Володимир ЗеленськийІван БакановВасиль Грицак
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
12
0
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

op-