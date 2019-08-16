Спійманого на хабарі Гримчака заарештували: в суді стався конфуз

Суд взяв під варту заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака на 2 місяці (60 діб) під заставу в 6 млн гривень.

Відповідне рішення в п'ятницю, 16 серпня, ухвалив Деснянський районний суд міста Чернігова. Про це повідомило "Громадське".

На думку суду, м'якший запобіжний захід не допоможе запобігти ризикам втечі заступника міністра, знищення доказів тощо.

При цьому після оголошення ухвали захист підозрюваного звернув увагу на те, що в постанові неправильно вказано по батькові Гримчака: замість "Миколайович" використано "Михайлович". Як з'ясувалося, в самому клопотанні прокуратури також є ця помилка.

Суддя підтвердила помилку, сказала, що виправить її і вийшла із залу засідання. Прокурор підкреслив, що неправильне по батькові було помилкою і "людським фактором".

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Відомо, що прокурори просили, щоб Гримчака і другого підозрюваного, його помічника Ігоря Овдієнко, взяли під варту з можливістю внесення застави в 12,5 мільйонів гривень.

Вони наполягали саме на такий сумі, тому що це гроші, які, за їхніми словами, фактично отримали за весь час підозрювані, пише "24 Канал".

У свою чергу дружина Гримчака, яка також була присутня на судовому засіданні, стверджувала, що у них немає такої суми.

Захисник обвинувачених Тетяна Матяш під час засідання заявила, що вся справа нібито сфабрикована, а свідки є аферистами. Вона заявила, що докази не були надані й арест грымчака: случился конфузне оприлюднені, хоча сторона звинувачення уточнила, що має всі докази, в тому числі телефонні розмови підозрюваних.

Заседание Деснянского районного суда Чернигова 24 Канал

Заседание Деснянского районного суда Чернигова 24 Канал

Заседание Деснянского районного суда Чернигова 24 Канал

Заседание Деснянского районного суда Чернигова 24 Канал

Відзначимо, інформація по справі Гримчака обросла резонансними, часом навіть суперечливими, подробицями. З'явилися дані, що справа просто хочуть зам'яти, тому нібито спеціально прив'язали до справи про замах на Чорновіл. Крім того, посипалися звинувачення в фальсифікації справи. Що не так зі скандальним розслідуванням, читайте тут.

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