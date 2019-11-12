"Грає на руку ворогу!" "ЄС" зробила важливу заяву щодо справи "бракованих бронежилетів"

У партії "Європейська солідарність" заявили, що суд над учасником АТО, бійцем 79-ї бригади, начальником ГУРСМЗ генерал-майором Дмитром Марченком та іншими посадовцями Міноборони України за сфабрикованою справою грає на руку ворогу і є складовою процесу руйнації тих реформ, які відбулися у системі ЗСУ.

Як зазначено у заяві на сайті пресслужби політсили, політики обурені переслідуваннями з боку силових структур людей, які у найважчі часи російської агресії створювали на уламках знищеної української армії потужні сучасні Збройні Сили.

"Представники ДБР, використовуючи надані їм широкі повноваження, замість боротьби зі злочинністю та корупцією, спрямовують свої зусилля на дискредитацію справжніх героїв України", – йдеться у заяві.

Петро Порошенко, Дмитро Марченко

Більше того – як зазначають у "ЄС", під час судового засідання зухвало і цинічно іменують присутніх на ньому бійців, захисників Донецького аеропорту "ушльопками".

"Європейська солідарність" вважає неприпустимою подібну риторику з боку представників правоохоронних органів. Дедалі частіше влада демонструє зневагу до українських воїнів, кидає за ґрати реальних захисників держави і відпускає на волю діячів режиму Януковича", – наголосили у політсилі.

Парламентарі додали, що готові надати генералу Марченку та його колегам усю необхідну правову допомогу у цій справі.

"Вважаємо цей прецедент надзвичайно небезпечним і закликаємо усі патріотичні сили, яким небайдужа подальша доля незалежності України, об’єднатися проти реваншу і капітуляції", – сказали у партії.

Як писав OBOZREVATEL:

працівники Держбюро розслідувань і Генпрокуратури провели близько 40 обшуків у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

Під час обшуків Державного бюро розслідувань у Міністерстві оборони за фактом розкрадань під час закупівлі бронежилетів для ЗСУ були вилучені оригінали документів та електронні носії.

11 листопада суд заарештував начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України генерал-майора Дмитра Марченка, підозрюваного у закупівлі неякісних бронежилетів.

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