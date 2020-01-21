"Грає на користь Росії!" Кривонос розкритикував роботу Сивохи в РНБО

Генерал-майор ЗСУ, заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони Сергій Кривонос розкритикував скандальні висловлювання Сергія Сивохи, який є радником секретаря РНБО.

В інтерв'ю "Донбас. Реалії" він зазначив, що риторика Сивохи спрямована на розкол, а не об'єднання українського суспільства (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кривонос та Сивохо

"Призначення певних людей радниками, людей "бродячих", мені не зрозумілі. У багатьох випадках люди, які не мають доступу до державної таємниці, "бродять" в організації, яка відповідає за безпеку країни. Це, якщо чесно, мене, як військового, насторожує. Це по-перше. А по-друге, може, вони якісь великі теоретики, але я знову ставлю запитання: а де ці теоретики були попередні п'ять років? Це люди, які "спливли" невідомо звідки і незрозуміло чим вони займалися", – обурився Кривонос.

При цьому він наголосив, що вважає Сивоху лише одним із "обойми" подібних людей, і засумнівався в тому, що той дійсно займається гуманітарними питаннями реінтеграції та відновлення Донбасу.

"У моєму розумінні – це дискредитація і розгойдування ситуації всередині країни такими заявами. З приводу примирення, наприклад. Може, у нього наміри досить правильні, але треба мати поняття про контекст. Навчіться правильно викладати свої думки, так, щоб не розхитувати ситуацію в країні. А так заяви Сивохи сприяють тому, що населення нашої країни ділиться на певні верстви, які суперечать одна одній", – вважає заступник секретаря РНБО.

"Кому грає на користь розшарування суспільства? Тільки Російській Федерації. Дестабілізація країни кому на користь? Російській Федерації. Так ми кому на користь граємо? Ми хочемо об'єднатися? Хочемо. Якщо ви хочете об'єднати країну, то навчіться правильно висловлюватися", – жорстко висловився Кривонос про спічі Сивохи.

Підсумовуючи, він оцінив останні заяви радника секретаря РНБО як токсичні для військових, волонтерів і патріотів України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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