"Гра з вогнем!" Військовий жорстко відповів Кернесу на заклик миритися з Росією

Заклик одіозного мера Харкова Геннадія Кернеса піти на прямі переговори з Росією є "грою з вогнем".

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів відомий військовослужбовець і учасник війни на Донбасі Олексій Петров.

Військові зазначив, що війна на Донбасі немов проходить повз деяких українських політиків.

"Ця війна не знаходиться в їх голові. Ні, я, звичайно, розумію, що у якої-небудь сімейної пари рано чи пізно може виникнути такий момент, коли чоловік і жінка скажуть один одному: "Давай почнемо з чистого аркуша. Забудемо сімейні образи". Але Україна з Росією – не сімейна пара. У нас йде війна. У нас мільйони переселенців, тисячі вбитих. Це не просто сімейна сварка", – пояснив він.

Петров підкреслив, що не вийде миритися "з чистого аркуша", адже нікуди не дінеться окупований Крим і загиблі на Донбасі люди.

"Вибачте, в АТО брали участь понад 300 тисяч бійців. Вони не дадуть забути про ціну, яку ми платимо за нашу незалежність. Думаю, що ті, хто пропонують мир через прямі переговори з Путіним, – зараз грають з вогнем", – акцентував військовий.

Геннадій Кернес KHARKIV Today

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Харкова Геннадій Кернес зажадав прямих переговорів України з Росією. На його думку, таких переговорів з РФ хочуть самі українці, про що нібито свідчать останні соціологічні опитування.

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