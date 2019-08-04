Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Гра в Лукашенка: історик назвав серйозний промах Зеленського

877 Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський в останні місяці дуже успішно грає роль лідера Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це заявив історик Сергій Грабовський в блозі для "Радіо Свобода". Він також помітив, що на виборах глави держави Зеленський переміг, граючи роль "президента Голобородько" в телесеріалі "Слуга народу".

"Рейди по всій країні, інвективи чиновникам в "простонародному" стилі, гучне зняття деяких з них, доручення невідкладно зайнятися де ремонтом шосе, де забезпеченням міста взимку теплом, де погашенням заборгованості працівникам якогось підприємства (такі речі не входять в конституційні обов'язки глави держави, але це стиль Лукашенко). Це мало величезний вплив на успіх "Слуги народу" на парламентських виборах - адже за даними соціологів, білоруський президент з його авторитарно-хамським стилем поведінки є в Україн одним з найпопулярніших зарубіжних лідерів, тому "гра в Лукашенко" стала вдалою знахідкою сценаристів актора Зеленського", – пояснив Грабовський.

Новини
Зеленський втілюється в Лукашенка – Rzeczpospolita

На його думку, існує також істотна відмінність між двома лідерами.

"Лукашенко любить все армійське, навіть мало не Маршальську форму для себе придумав. А Зеленський і військо - це речі не дуже сумісні. Згадаймо скасований парад на День Незалежності або ті фото, де він нібито на передовій. Чому "нібито"? Бо усі в камуфляжі, а він в штатському, на яке накинув бронежилет. Для того, щоб потенційному ворожому снайперу було краще цілитися? Або щоб дистанціюватися від армії?" – помітив історик.

Зеленський і Лукашенко

Зеленський і Лукашенко

Він також вважає, що спроби позбавити повноважень обраного киянами мера Віталія Кличка відносяться до того ж розряду.

"Як це так, мер не гнеться перед президентом? Караул! Кличко, виявляється, не контролює Київраду і змушений домовлятися з кількома групами депутатів, і він втратив контроль над столицею! Ще раз шум! Суть інвектив на адресу мера Києва, озвучених главою Офісу президента Богданом, саме в цьому. Що ж, все логічно - хай живе авторитаризм!" – підсумував Грабовський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 липня відбулася телефонна розмова Лукашенка із Зеленським. Вони наголосили на важливості подальшого розвитку двостороннього співробітництва в таких сферах, як аграрне виробництво і харчова промисловість, транспорт і транзит.

Раніше нардеп від "Народного фронту" Микола Княжицький заявив, Зеленський своїми першими кроками нагадав Лукашенко.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Олександр Лукашенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Україна Выборы Президента
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel