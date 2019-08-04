Гра в Лукашенка: історик назвав серйозний промах Зеленського

Президент України Володимир Зеленський в останні місяці дуже успішно грає роль лідера Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це заявив історик Сергій Грабовський в блозі для "Радіо Свобода". Він також помітив, що на виборах глави держави Зеленський переміг, граючи роль "президента Голобородько" в телесеріалі "Слуга народу".

"Рейди по всій країні, інвективи чиновникам в "простонародному" стилі, гучне зняття деяких з них, доручення невідкладно зайнятися де ремонтом шосе, де забезпеченням міста взимку теплом, де погашенням заборгованості працівникам якогось підприємства (такі речі не входять в конституційні обов'язки глави держави, але це стиль Лукашенко). Це мало величезний вплив на успіх "Слуги народу" на парламентських виборах - адже за даними соціологів, білоруський президент з його авторитарно-хамським стилем поведінки є в Україн одним з найпопулярніших зарубіжних лідерів, тому "гра в Лукашенко" стала вдалою знахідкою сценаристів актора Зеленського", – пояснив Грабовський.

На його думку, існує також істотна відмінність між двома лідерами.

"Лукашенко любить все армійське, навіть мало не Маршальську форму для себе придумав. А Зеленський і військо - це речі не дуже сумісні. Згадаймо скасований парад на День Незалежності або ті фото, де він нібито на передовій. Чому "нібито"? Бо усі в камуфляжі, а він в штатському, на яке накинув бронежилет. Для того, щоб потенційному ворожому снайперу було краще цілитися? Або щоб дистанціюватися від армії?" – помітив історик.

Зеленський і Лукашенко

Він також вважає, що спроби позбавити повноважень обраного киянами мера Віталія Кличка відносяться до того ж розряду.

"Як це так, мер не гнеться перед президентом? Караул! Кличко, виявляється, не контролює Київраду і змушений домовлятися з кількома групами депутатів, і він втратив контроль над столицею! Ще раз шум! Суть інвектив на адресу мера Києва, озвучених главою Офісу президента Богданом, саме в цьому. Що ж, все логічно - хай живе авторитаризм!" – підсумував Грабовський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 липня відбулася телефонна розмова Лукашенка із Зеленським. Вони наголосили на важливості подальшого розвитку двостороннього співробітництва в таких сферах, як аграрне виробництво і харчова промисловість, транспорт і транзит.

Раніше нардеп від "Народного фронту" Микола Княжицький заявив, Зеленський своїми першими кроками нагадав Лукашенко.

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