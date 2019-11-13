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13 листопада • оновлено в 15:09
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"Гра нечесна": Україна висунула звинувачення проти ОБСЄ через Донбас

4.4т
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Засідання гуманітарної підгрупи ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі у форматі відеоконференції скасували через відмову учасників.

Про це повідомила представниця України у підгрупі, ексомбудсменка Валерія Лутковська на своїй сторінці у Facebook. Вона зазначила, що конференція не знайшла підтримки учасників.

"На жаль, вчора (12 листопада. – Ред.) не відбулося засідання гуманітарної підгрупи у Мінську, на якому розглядається питання звільнення заручників. Сьогодні мала проводитися відеоконференція... Більше того, сьогодні я отримала листа від нашого модератора, що відеоконференція скасована, бо не знайшла підтримки в усіх учасників", – написала Лутковська.

Відеоконференцію гуманітарної підгрупи ТКГ скасували

Відеоконференцію гуманітарної підгрупи ТКГ скасували

atr.ua

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Вона розповіла, що на минулому засіданні учасники гуманітарної підгрупи домовилися про визнання утримання людей і початок обміну утримуваними особами.

"Домовленість була під гарантії нашого модератора, представника ОБСЄ посла Фріша... Нам нікого не підтвердили у відповідь", – зазначила Лутковська, додавши, що розцінює це як "чергове підтвердження, що гра нечесна".

Також колишня омбудсменка заявила, що продовжить наполягати на зустрічі гуманітарної підгрупи у будь-якому форматі та на визнанні утримання людей під вартою і на їхньому звільненні.

"Мені шкода, що в цьому процесі Україна не може розраховувати навіть на підтримку з боку представника ОБСЄ", – підсумувала представниця України у підгрупі.

Як писав OBOZREVATEL, прессекретарка представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що на засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі у Мінську були зняті всі перешкоди на шляху до зустрічі у "нормандському форматі" на вищому рівні.

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Тема
Війна на Донбасі
Тег
ОБСЄ
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фил филька
фил филька
когда всу убивает своих же граждан-украинцев все должно быть по честному!
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
пока в обсе будут представители парашки ни о какой справедливой "игре" не может быть и речи
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Solenko Evgen, а мы там будем всегда ...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Вы всем уже надоели ...
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