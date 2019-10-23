ГПУ звільнила топпрокурора у справі розстрілів на Майдані

У середу, 23 жовтня, Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідування Сергія Горбатюка.

Про це він сам розповів у коментарі "Українським новинам". "Наказу не бачив, але по телефону з відділу кадрів повідомили про звільнення", – поділився Горбатюк.

Він сказав, що має намір оскаржити це рішення. "Поза всяким сумнівом буду оскаржувати. І заяви про злочин писати, тому що свавільно і незаконно звільнили. Він міг мене в Офіс генпрокурора не брати, але звільняти ніяких правових підстав не було", – висловився прокурор.

ГПУ звільнила Горбатюка Еспресо

Також, за попередніми даними, звільнений із Генпрокуратури прокурор Олексій Донський, який, зокрема, вів справу про розстріли протестувальників на Майдані.

Відзначимо, Горбатюк раніше відмовився писати заяву на проходження переатестації за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, так як, на його думку, вона не відповідає чинному законодавству. Він відмовився використовувати непідтверджену анонімну інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з ГПУ звільнили чотирьох слідчих управління спеціальних розслідувань, яке займається розслідуванням справ Майдану.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!