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ГПУ взялася за розслідування порушень директора ДБР

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Генеральна прокуратура України взялась за розслідування кримінальних правопорушень директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

На чиновника поскаржились голова Ради громадського контролю при ДБР Максим Болдін та секретар Надія Корінна. Про це у Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

Роман Труба

Роман Труба

"Досьє"

Згідно зі скаргою, Трубу підозрюють у порушенні чотирьох статей Кримінального кодексу України: у невиконанні рішення суду (ч. 3 ст. 382 КК України), службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України), зловживанні владою з метою одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 364 КК України) і в розголошенні даних досудового розслідування (ч. 2 ст. 387 КК України).

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3 травня ГПУ внесла відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 382 КК України. Ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва опублікована в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Досудове розслідування доручили головному слідчому управлінню Нацполіції України. Наглядатиме за розслідуванням група прокурорів з ГПУ. За результатами ухвалять рішення щодо внесення до ЄРДР відомостей за можливими іншими фактами протиправної діяльності Труби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор ДБР Роман Труба змістив виконувача обов'язків керівника прес-служби відомства Андрія Мальчика. Це сталося через публікацію на сайті ДБР й сторінці в соцмережі новини про реєстрацію провадження за заявою екс-заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова. Тоді співробітниця прес-служби звинуватила Трубу в цензурі.

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Особа
Роман Труба
Теги
Державне Бюро РозслідуваньГПУ
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