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16 вересня • оновлено в 17:23
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ГПУ розсекретила таємні декларації прокурорів

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В Україні скасували постанову, згідно з якою декларації військових прокурорів були вилучені з публічного доступу.

Про це повідомили на сайті пресслужби Генеральної прокуратури України. Відтепер інформація про статки військових прокурорів буде відкритою і кожен матиме змогу ознайомитися з нею на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову про застосування заходів спеціальної безпеки від 31 березня 2017 року, згідно з якою було забезпечено конфіденційність даних низки посадових осіб військової прокуратури", – йдеться у повідомленні.

Військова прокуратура

Військова прокуратура

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Так Віктор Чумак скасував постанову свого попередника Анатолія Матіоса від 31 березня 2017 року, яка забезпечувала конфіденційність даних низки посадових осіб військової прокуратури. Тоді з реєстру НАЗК зникло 72 декларації військових прокурорів. Матіос та ГПУ пояснювали рішення про приховання декларацій загрозою через конфлікт із Росією.

Як писав OBOZREVATEL, Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що в Україні посадовці у своїх деклараціях вказали недостовірні відомості на загальну суму понад 8,6 млрд гривень.

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Особа
Віктор Чумак
Тег
Генеральна прокуратура України
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