ЗМІ розповіли про прохання ГПУ зняти санкції з Портнова: з'явилася його реакція

Генеральна прокуратура нібито відправила лист в посольство України в Канаді і в Міністерство закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади, з проханням зняти санкції з юриста Андрія Портнова.

Копію листа опублікувало видання "Новое время". З документа, датованого 30 липня 2019 року слідує, що ГПУ буцімто просить Канаду зняти санкції з Портнова через відсутність відносно нього будь-яких кримінальних справ.

Станом на 29 липня 2019 го року по відношенню до Андрія Портнова не проводиться досудових розслідувань і що Портнов не має процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного, повідомляється в листі.

"З огляду на викладене, юридичні підстави для перебування Портнова Андрія Володимировича, 27.10.1973 року народження, в Списку до Положення про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб (Україна) від 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, відсутні" .

копія листа НВ

Лист підписав заступник генерального прокурора України Сергій Кизь. Йдеться про санкції, введені ще в 2014 році. Ці ж обмеження Канада продовжила на 5 років вже в 2019 році.

"Цим рішенням заморожуються всі активи фігурантів, виявлені в Канаді. Уряд також забороняє будь-кому в Канаді, а також канадським громадянам незалежно від місця їх перебування: вступати в майнові відносини з особами, на яких накладено санкції, вести з ними фінансові розрахунки, надавати фінансові послуги ", - говорилося в рішенні компетентних органів Канади.

Андрій Портнов

У своєму Telgram-каналі Андрій Портнов заявив, що прокуратура нічого не просить, її зобов'язали зробити це вже чотирма судовими рішеннями. Також юрист нагадав, що раніше всі звинувачення проти нього були визнані фальсифікацією, за що йому і була виплачена компенсація.

А за ініціювання канадських санкцій суд стягнув з винних в їх інспірації 7 млн грн матеріальної та моральної шкоди.

"Спеціально для помийного видання і його тупого головного редактора Сича повідомляю, що прокуратура нічого не просить, її зобов'язали зробити це вже чотирма судовими рішеннями", - написав Портнов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, юрист Андрій Портнов подав черговий позов щодо 5-го президента України Петра Порошенка в середині серпня. Позов поданий до Печерського райсуду Києва і стосується захисту честі і гідності Портнова, а також партії Порошенко "Європейська солідарність" і телеканалу "Прямий".

Портнов виступив з вимогою спростувати недостовірну інформацію про нього, озвучену Порошенко і опубліковану на сайтах "ЄС" і "Прямого".

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