ГПУ повідомила про обшуки на підприємствах Group DF Дмитра Фірташа

У рамках кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків працівники ГПУ провели обшуки в низці підприємств, підконтрольних українському бізнесмену Дмитру Фірташу.У офісах підприємств, підконтрольних українському бізнесменові Дмитру Фірташу, відбулися обшуки. Про проведення обшуків на підприємствах, що входять до концерну Group DF, повідомила в вівторок, 20 березня, прес-секретарка генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За інформацією Сарган, правоохоронці обшукали адміністративні приміщення загалом понад семи компаній у рамках розслідування кримінального провадження щодо несплати підприємствами Group DF податків на суму понад 500 мільйонів гривень.

Серед підприємств, що привернули увагу Генпрокуратури, були, серед іншого, ПРАТ "Сєверодонецьке об'єднання Азот", ПАТ "Азот", ПАТ "Рівнеазот", ДП "ХІМІК", ПАТ "Азот", а також низка страхових компаній, зокрема "Саламандра-Україна" та "Дім страхування". За версією Генпрокуратури, протягом 2015-2017 років ці підприємства та страхові компанії уклали договори страхування, на підставі яких останнім перераховувалися фіктивні страхові внески.

У цих же компаніях, за версією прокуратури, страхували кредити, оформлені на фіктивні підприємства та підставних осіб.

Зрештою кредити не поверталися, й страхові компанії повністю відшкодовували фінансовим компаніям їхні ризики з подальшим виведенням готівки через банківські установи. І вже готівкові кошти направлялися підприємствам реального сектору економіки, стверджують у ГПУ. Однак насправді, за твердженням Сарган, в такий спосіб коїлися спроби ухилитися від сплати податків.

Поки що жодних публічних реакцій з боку Group DF не було.

Нагадаємо, правоохоронці США та Іспанії домагаються видачі Дмитра Фірташа, котрий поки що перебуває в Австрії. Питання його екстрадиції вирішується в австрійських судах. Іспанські правоохоронці підозрюють Фірташа у причетності до організованого злочинного угруповання і у відмиванні грошей. У США українця звинувачують у корупції.