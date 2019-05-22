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/Політика

Говорити з Путіним? Медведчук висунув Зеленському вимогу щодо Донбасу

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Глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук закликав президента Володимира Зеленського до прямих переговорів із Росією щодо Донбасу.

Про це кум глави РФ заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", стверджуючи, що нібито 3/4 українців хочуть прямого діалогу з країною-агресором.

За словами Медведчука, в Росії і в "Л/ДНР" готові обговорювати мирний план врегулювання конфлікту із Зеленським "на пряму".

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"Пан Зеленський зобов'язаний це робити для встановлення миру на Донбасі, для припинення бойових дій і для повернення наших громадян як із Донецька і Луганська, так і з Російської Федерації. Ось моє тверде переконання про це", – заявив Медведчук.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

"Питання про досягнення мирних домовленостей з Росією: ми розглядаємо винесення на народний референдум, щоб не тільки депутати проголосували і не тільки президент, щоб народ України прийняв це рішення", – сказав глава АП.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Віктор МедведчукВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Мыши в клетке пищали, дрались хвостами и выбирали себе нового мышиного короля. Но мышам было не понять что короля им выбирает хозяин клетки, в которой они сидят и имеют право пищать.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
итог! господин Зеленский вы начали предвыборную кампанию без Сакашвили! Где Саакашвили?? Я призываю не голосовать за Зеленского пока не будет Сааакашвили и его партии на выборах!
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Тепер ми бачимо очевидно, що під ширмою клоуна до влади в Україні прийшли сили кремля. Намір провести референдум про капітуляцію - це 100% підтвердження цього факту. Чудово відомо, як кремль уміє організовувати та проводити потрібні йому референдуми. Факт призначення нач. Генштабу Хомчака - автора Іловайської поразки, який 3 дні перебував після того невідомо де (скоріше за все у росіян) - ще одне підтвердження цього факту. Українськими виборцями зманіпулювали за допомогою сучасних інформаційних технологій. Існування держави Україна під реальною загрозою.
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