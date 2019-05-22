Говорити з Путіним? Медведчук висунув Зеленському вимогу щодо Донбасу

Глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук закликав президента Володимира Зеленського до прямих переговорів із Росією щодо Донбасу.

Про це кум глави РФ заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", стверджуючи, що нібито 3/4 українців хочуть прямого діалогу з країною-агресором.

За словами Медведчука, в Росії і в "Л/ДНР" готові обговорювати мирний план врегулювання конфлікту із Зеленським "на пряму".

"Пан Зеленський зобов'язаний це робити для встановлення миру на Донбасі, для припинення бойових дій і для повернення наших громадян як із Донецька і Луганська, так і з Російської Федерації. Ось моє тверде переконання про це", – заявив Медведчук.

Зеленський і Путін obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

"Питання про досягнення мирних домовленостей з Росією: ми розглядаємо винесення на народний референдум, щоб не тільки депутати проголосували і не тільки президент, щоб народ України прийняв це рішення", – сказав глава АП.

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