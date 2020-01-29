Говорили про інтеграцію з ЄС та санкції проти Росії: Порошенко зустрівся з віцепрезидентом Єврокомісії

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Брюсселі провів зустріч із Виконавчим Віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він назвав його "другом України".

"Тепла зустріч зі щирим другом України, Виконавчим Віцепрезидентом Єврокомісії Valdis Dombrovskis. Відзначили важливість збереження особливої уваги до України з боку нової Єврокомісії. Наша спільна мета – дедалі глибша інтеграція України до Євросоюзу. І це має враховувати і нова багаторічна фінансова перспектива ЄС до 2027 року. Важливо зберігати єдність та солідарність ЄС із Україною в умовах російської агресії", – зазначив Порошенко.

Порошенко зустрівся з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом

Він також повідомив, що подякував ЄС за рішення про санкції щодо російських громадян, відповідальних за організацію незаконних виборів у Криму. Крим і Донбас – це Україна. А майбутнє України у Європі.

"Запропонував Віцепрезиденту розробити нову багаторічну програму ЄС макрофінансової підтримки України для просування проєвропейських реформ", – зазначив Порошенко.

Порошенко зустрівся з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом

Порошенко зустрівся з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко зустрівся у Брюсселі з депутатським активом Групи дружби України у Європейському парламенті.

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