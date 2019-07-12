"Говорили 20 хвилин": у Кремлі розсекретили подробиці розмови Зеленського і Путіна

Перша телефонна розмова президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського тривала 20 хвилин, конкретного розуміння щодо термінів наступної поки немає.

Про це заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков, зазначивши, що бесіда була ознайомчою, передають РИА Новости.

"Що стосується атмосфери розмови, це була перша розмова двох президентів – така ознайомча. Ви знаєте, що вони вперше спілкувалися по телефону, раніше будь-яких контактів між ними не було. Розмова мала досить прагматичний характер", - повідомив Пєсков.

Зеленський і Путін

Пєсков розповів, що такі переговори узгоджуються оперативно.

"Спілкування глав держав узгоджується вельми оперативно, була б ініціатива, з технічним узгодженням ніяких проблем", - додав Пєсков.

Він не конкретизував, чи вдалося в ході розмови сторонам зблизити позиції щодо звільнення утримуваних осіб, в тому числі українських військових моряків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Розмова президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна відбулася за ініціативи української сторони.

Ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків. Також ішлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ.

Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у "нормандської форматі".

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