"Готують капітуляцію": Андрухович передбачив результат референдумів команди Зеленського

Місцеві референдуми, на яких наполягає оточення президента України Володимира Зеленського, можуть стати першим кроком до капітуляції перед російським агресором.

Таку думку висловив відомий український письменник Юрій Андрухович в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Юрій Андрухович Скріншот відео

Крім того, він висловив упевненість, що нинішня влада отримає на зазначених референдумах такі результати, на які вона очікує. Це буде досягнуто завдяки хитрому формулюванню питань.

"Чи ви за мир, наприклад, запитають. І отримають 99%, коли не всі 100%. І це буде мотивацією для того, щоб капітулювати. А українському суспільству ця "зрада" буде підноситися як велика "перемога" нової влади. Вони можуть на таке піти", – впевнений Андрухович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрухович заявив, що президентство Володимира Зеленського може або закінчитися достроково через нові потрясіння в Україні, або залишиться довічним. Він також упевнений у тому, що чинний глава держави захоче іти на другий термін.

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