Готують документи: Україна домовилася з Росією про повернення моряків

Україна досягла домовленостей із Росією щодо повернення українських військовополонених моряків, захоплених у Чорному морі в листопаді 2018 року.
Про це 24 липня повідомила українська омбудсмен Людмила Денисова, пише "Громадьске". За її словами, країни вже готують необхідні документи.
"Уже досягнуто домовленості, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Оформляються останні документи, думаю, скоро будемо зустрічати моряків на Батьківщині", – пояснила вона.
Полонені українські моряки
Водночас адвокат моряків Микола Полозов заявив, що йому про такі домовленості нічого невідомо.
"Ведуться переговори, але на якій вони стадії і коли будуть реалізовані практично – не знаю, тому що не беру в них участі. Якщо проводитимуться процесуальні дії щодо оформлення документів, нам про це стане відомо, адже без захисників вони не будуть їх підписувати", – повідомив він.
Полозов також зазначив, що недавно у його підзахисних почалася нова стадія – ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.
Пізніше на своїй сторінці в Facebook Денисова пояснила, що підписала клопотання до керівника Слідчого управління ФСБ РФ Михайла Шишова і попросила обрати її особисте зобов'язання як запобіжний захід для всіх моряків.
"Посольство України в РФ передало через МЗС Росії ці документи в ФСБ і вони знаходяться на розгляді. Мені відомо, що ведуться переговори про повернення моряків у межах виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права", – підкреслила Денисова.
Як писав OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 членів екіпажу, водночас троє моряків отримали поранення. Їх судили за "незаконний перетин державного кордону Росії".
Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН із морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі.
Але прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не збирається звільняти моряків і його позиція залишиться незмінною до рішення суду в Росії.
Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив моряків під вартою. На початку липня слідство висунуло їм остаточні звинувачення.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив упевненість, що Росія звільнить українців "найближчим часом", просто Володимир Путін спробує отримати за це якомога більше політичних преференцій.
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