Готують документи: Україна домовилася з Росією про повернення моряків

Україна досягла домовленостей із Росією щодо повернення українських військовополонених моряків, захоплених у Чорному морі в листопаді 2018 року.

Про це 24 липня повідомила українська омбудсмен Людмила Денисова, пише "Громадьске". За її словами, країни вже готують необхідні документи.

"Уже досягнуто домовленості, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Оформляються останні документи, думаю, скоро будемо зустрічати моряків на Батьківщині", – пояснила вона.

Полонені українські моряки

Водночас адвокат моряків Микола Полозов заявив, що йому про такі домовленості нічого невідомо.

"Ведуться переговори, але на якій вони стадії і коли будуть реалізовані практично – не знаю, тому що не беру в них участі. Якщо проводитимуться процесуальні дії щодо оформлення документів, нам про це стане відомо, адже без захисників вони не будуть їх підписувати", – повідомив він.

Полозов також зазначив, що недавно у його підзахисних почалася нова стадія – ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Пізніше на своїй сторінці в Facebook Денисова пояснила, що підписала клопотання до керівника Слідчого управління ФСБ РФ Михайла Шишова і попросила обрати її особисте зобов'язання як запобіжний захід для всіх моряків.

"Посольство України в РФ передало через МЗС Росії ці документи в ФСБ і вони знаходяться на розгляді. Мені відомо, що ведуться переговори про повернення моряків у межах виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права", – підкреслила Денисова.

Як писав OBOZREVATEL:

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