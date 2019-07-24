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Готують документи: Україна домовилася з Росією про повернення моряків

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Україна досягла домовленостей із Росією щодо повернення українських військовополонених моряків, захоплених у Чорному морі в листопаді 2018 року.

Про це 24 липня повідомила українська омбудсмен Людмила Денисова, пише "Громадьске". За її словами, країни вже готують необхідні документи.

"Уже досягнуто домовленості, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Оформляються останні документи, думаю, скоро будемо зустрічати моряків на Батьківщині", – пояснила вона.

Полонені українські моряки

Полонені українські моряки

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Водночас адвокат моряків Микола Полозов заявив, що йому про такі домовленості нічого невідомо.

"Ведуться переговори, але на якій вони стадії і коли будуть реалізовані практично – не знаю, тому що не беру в них участі. Якщо проводитимуться процесуальні дії щодо оформлення документів, нам про це стане відомо, адже без захисників вони не будуть їх підписувати", – повідомив він.

Полозов також зазначив, що недавно у його підзахисних почалася нова стадія – ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Пізніше на своїй сторінці в Facebook Денисова пояснила, що підписала клопотання до керівника Слідчого управління ФСБ РФ Михайла Шишова і попросила обрати її особисте зобов'язання як запобіжний захід для всіх моряків.

"Посольство України в РФ передало через МЗС Росії ці документи в ФСБ і вони знаходяться на розгляді. Мені відомо, що ведуться переговори про повернення моряків у межах виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права", – підкреслила Денисова.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Людмила Денисова Микола Полозов
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
Если бы не Чудак Клинкин, моряки давно дома были бы.
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Н Олег
Н Олег
соврёт -- недорого возьмёт ... носом ткнут -- утрётся, и опять гоголем поглядывает
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Сало Уронили
Сало Уронили
фига себе 24 агента фсб
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