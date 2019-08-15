"Готував нову модель кінця війни": Безсмертний розповів про зірвані плани

Колишній член Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, якого звільнив президент України Володимир Зеленський, розповів, що працював над принципово новим підходом до закінчення війни на Донбасі.

В інтерв'ю "Главкому" він повідомив, що готував спеціальний проект закону для втілення своєї мирної ініціативи.

"Весь цей час з початку своєї роботи після останнього повернення з Мінська готував проект закону, в якому хотів запропонувати президенту принципово іншу модель вирішення конфлікту, модель для припинення цієї війни. Нещодавно я зустрівся з майбутніми членами комітету, який планують створити, – з питань реінтеграції Донбасу, деокупації Криму, прав національних меншин. На зустрічі ми теж обговорювали ці речі", – зазначив Безсмертний.

Однак прізвища цих людей він називати не став, оскільки не знає, чи будуть саме вони працювати в цьому комітеті і чи підтвердиться чи від них інформація.

Відповідаючи на питання про те, що міститься в ініційованому ним законопроекті, Безсмертний також не захотів розкривати конкретику.

"Деталі розкривати не можу. Але для розуміння скажу: пропоную кардинальну зміну підходів до вирішення питання війни. Ми чомусь продовжуємо розглядати тільки окуповану зону, а я розглядаю Донецьку область як всю Донецьку область, Луганську область як всю Луганську область, тобто – повноцінні регіони України з відповідним ставленням і підходом до них. Я цю річ уже проговорив навіть із секретарями міністерств", – сказав колишній член ТКГ.

Роман Безсмертний aif.ua

За словами Безсмертного, він почав налаштовувати інструменти, які могли б працювати для впровадження в життя цього закону.

"Це пропрацьовувалося, наводились мости також з європейськими структурами. Філософію цього законопроекту я розкривати зараз не буду, оскільки не впливаю на процеси і не хочу дискредитації чергових моїх ідей", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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