"Готував нову модель кінця війни": Безсмертний розповів про зірвані плани

Колишній член Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, якого звільнив президент України Володимир Зеленський, розповів, що працював над принципово новим підходом до закінчення війни на Донбасі.
В інтерв'ю "Главкому" він повідомив, що готував спеціальний проект закону для втілення своєї мирної ініціативи.
"Весь цей час з початку своєї роботи після останнього повернення з Мінська готував проект закону, в якому хотів запропонувати президенту принципово іншу модель вирішення конфлікту, модель для припинення цієї війни. Нещодавно я зустрівся з майбутніми членами комітету, який планують створити, – з питань реінтеграції Донбасу, деокупації Криму, прав національних меншин. На зустрічі ми теж обговорювали ці речі", – зазначив Безсмертний.
Однак прізвища цих людей він називати не став, оскільки не знає, чи будуть саме вони працювати в цьому комітеті і чи підтвердиться чи від них інформація.
Відповідаючи на питання про те, що міститься в ініційованому ним законопроекті, Безсмертний також не захотів розкривати конкретику.
"Деталі розкривати не можу. Але для розуміння скажу: пропоную кардинальну зміну підходів до вирішення питання війни. Ми чомусь продовжуємо розглядати тільки окуповану зону, а я розглядаю Донецьку область як всю Донецьку область, Луганську область як всю Луганську область, тобто – повноцінні регіони України з відповідним ставленням і підходом до них. Я цю річ уже проговорив навіть із секретарями міністерств", – сказав колишній член ТКГ.
Роман Безсмертний
aif.ua
За словами Безсмертного, він почав налаштовувати інструменти, які могли б працювати для впровадження в життя цього закону.
"Це пропрацьовувалося, наводились мости також з європейськими структурами. Філософію цього законопроекту я розкривати зараз не буду, оскільки не впливаю на процеси і не хочу дискредитації чергових моїх ідей", – підкреслив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Роман Безсмертний заявив, що Україна повинна була припинити участьв Мінських переговорах після загибелі чотирьох воїнів ЗСУ під Павлополем.
Раніше Безсмертний категорично виступив проти ініціативи президента Володимира Зеленського зменшити україномовні квоти на радіо і телебаченні.
Також Безсмертний зазначив, що США навряд чи погодяться приєднатися до переговорів щодо Донбасу в "нормандському форматі".
13 серпня Зеленський підписав указ, яким звільнив Безсмертного. На запит про причини такого рішення в Офісі президента заявили, що зараз "формують найбільш ефективну групу".
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